蔡英文總統訪美，今天在哥倫比亞大學發表演講，聲稱台灣是印太地區重要的民主堡壘。然而，國民黨前青年團總團長呂謦煒痛批，「對台灣民主最大的威脅，恰恰是蔡英文政府。」

呂謦煒引用蔡英文的話說，「想像一下：獨裁勢力伸入我們的日常生活，突然間，在自己家的書店賣某本書，就違法了；在社群媒體貼文批評某項新政策，就遭傳審訊。當你突然察覺到一股看不見的勢力在監視你的一舉一動，一切都已經太遲了。你開始審查自己的言論和想法，不再和朋友討論時事，因為害怕被竊聽，大部分時間都提心吊膽的前瞻後顧，根本無法好好面對未來。」

呂謦煒認為，蔡英文政府在台灣修的所謂「國安五法」，跟將來打算修訂的「中共代理人法」，正恰恰是給台灣一個自我審查的未來。

呂謦煒指出，對「中共代理人」的定義，是模糊的；對於證據的認定，全盤交付給政府「有事實合理懷疑」。也許你到大陸去與任何單位交流，都可以扣上紅帽子；甚至你只要批評政府、批評新政策，如果剛好符合中共的立場，就可能被認為是「為匪張目」。蔡英文大張旗鼓稱23家引用國台辦報導的媒體是「紅色滲透」，只是一個開始而已。

呂謦煒更提及，蔡英文說民主與經濟成長密不可分。「我確實認為兩者密不可分，但是當前台灣的經濟成長，有許多是來自『不民主』的中國大陸」，蔡英文政府全盤繼承了當初他們批評最兇的「ECFA」，也是事實。蔡英文信誓旦旦提出的「新南向」其實沒有取代性的效果，甚至她號稱在全球建立的「經濟民主實力」或者台灣「建設性的發展模式」，我感覺她又在發揮她的文青風格：說得很好聽，但是仔細推敲卻看不出到底說的是什麼。

呂謦煒認為，中華民國的民主發展，從蔣經國宣布解嚴以來，歷經國民黨、民進黨兩黨交替執政，過去是朝向逐步鬆綁、民主鞏固的方向前進。然而，蔡英文政府以假轉型正義之名打壓異己，以假防衛民主之名擴權，這是讓人必須深深擔憂與關切的。無論以何種理由，人民最應該擔心與懷疑的，應該是執政者如何透過國家機器侵害一己的權力。這在香港也是一樣的道理。

呂謦煒強調，台灣應該大步邁向未來，然而，蔡英文政府一味抗陸、抗共的作為，卻困守在過去，讓台灣人民深深陷入保密防諜的冷戰陰影裡。

呂謦煒說，「麥卡錫主義的陰影正在台灣壟罩，納粹主義的幽靈正在台灣徘徊，現在對台灣民主最大的威脅，其實恰恰就是蔡英文政府。」

(中時 )