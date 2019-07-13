高雄市長韓國瑜被爆原訂15日受邀出席茂林區「多納魯凱黑米祭」，並打算首度將市政會議移師茂林舉行，但因當天為國民黨總統初選民調公布，臨時喊卡。對此，新聞局長王淺秋表示，行程還在做協調安排，黑米祭行程其實還沒有確定，仍有可能參加。

有媒體質疑，韓國瑜13至15日無公開市政行程，難道是神隱了？更被指為了喜迎初選結果，而放鳥茂林人。王淺秋則解釋，下周一市長接到黨中央邀請，希望所有參選人都能到台北出席，至於是否北上參加，目前還不確定，他現在還在南部不在台北，只是說他會做彈性安排，會再跟大家通知，若15日當天北上的話，會依規定辦理請假。

王淺秋表示，茂林當地人非常熱情地邀請，所以還是會朝著想辦法去參加的方向在努力當中，但行程的時間前後，或是哪一天可能會再協調安排，主要是因為還沒辦法確定，所以就先不通知大家，免得被說改來改去。

至於市政會議原訂挪到茂林舉行，王淺秋則回應，市政會議目前維持在周二舉行跟參加，至於去茂林的部分，會之後再來想辦法協調，再找機會去茂林開市政會議。

另有媒體質疑「北漂最美主持人」國民黨黨代表李明璇擔任市政顧問，難道是政治酬庸？王淺秋表示，市政顧問為無給職，市長可能覺得她是青年的意見，也許在一些交流上有幫助，市政顧問本來就是諮詢的角色，只要市長認為她有協助的必要就好，其實並沒有花高雄市民的公帑。

(中時 )