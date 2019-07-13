明星賽派對開完之後，洋基總管凱許曼(Brian Cashman)仍然夜不成眠。大聯盟官網報導，之前洋基與紅襪在倫敦比賽，大家都玩得很開心，唯有凱許曼在半夜1點多還在到處撥電話給其他球隊的總管。「我必須補進一位先發投手。」這是洋基最關鍵的時刻，距離731交易大限只剩半個月了。

其實洋基先發還是足夠的，明星賽後首戰復出的哲曼(Domingo German)領軍以4-0擊敗藍鳥，狀態非常好。洋基接下來還有傑哈普(J.A. Happ)、田中將大、 派克斯頓(James Paxton)、沙巴西亞(CC Sabathia)，已經有5名固定輪值。王牌塞弗瑞諾(Luis Severino)的回歸也有眉目了，但就這個陣容要打下半季有點危險。

凱許曼說：「我希望球迷明白，太空人、光芒、紅襪、雙城、運動家都在補強，我們當然可以隨便買個投手交差，但實際上整個聯盟都在變強。」現在的情況是不進則退，即使投手夠用，仍要設法跟上其他球隊的腳步，所以不能隨便亂買，晚點出手也比較能看清各隊的動向。

洋基球評辛格頓(Ken Singleton)說：「交易大限之前正是凱許曼發揮才能的時候，他是聯盟數一數二的優秀總管，肯定有辦法搞定。我們需要更可靠的輪值來壓制下半季的光芒與紅襪。」所幸洋基在上半季打出優秀基礎，即使他們接下來都只維持5成勝率，季末也能拿下94勝，同時光芒與紅襪還要把勝率撐到6成(分區冠軍的水準)才有機會超越。

(中時電子報)