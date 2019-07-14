曾在台灣廚師節獲得「優良廚師獎」的前圓山大飯店林姓廚師，去年5月晚間下班時，將1包價值300元的生魚片，藏在衣服內，欲暗槓帶回家，結果被保全發現，人贓俱獲。台北地院依業務侵占罪判處林男徒刑3月，緩刑2年。

林男曾在台灣廚師節上獲得優良廚師的表揚，他說，他18歲從學徒做起，入行40餘年，當廚師時壓力比較大，因要時時留意食材新鮮度與衛生，擔心有個差錯毀了聲譽。結果他因一時貪念，帶走1包300元的魚片，不但吃官司也丟了工作。

北檢起訴指出，林男曾為財團法人台灣敦睦聯誼會所屬圓山大飯店廚師，負責料理、保存魚貨等業務，去年5 月4 日晚間10時許，在飯店西廚房將價值300元的1包魚片藏於衣服內、欲攜離飯店，遭保全執行例行性下班檢查勤務時發現，報警提告。

檢方偵查時，林男否認侵占，辯稱魚片是剩餘食材，沒有侵占，但飯店方面否認是剩餘食材，檢方依據保全證詞及監視器畫面，依業務侵占罪起訴林。

北院審理時，林男認罪，並與飯店達成和解。法官認為，林犯行雖有不該，但已他認罪且魚片已由飯店領回。由於林犯罪所得財物價值僅300元，若以業務侵占罪的最低刑度6個月而言，猶嫌過苛，酌減其刑，判林男徒刑3月，緩刑2年。

(中時 )