台南左鎮傳出首起本土登革熱病例，防疫人員到左鎮老翁進行孳清及噴要押罐。（台南市衛生局提供）

台南市13日新增1例本土登革熱病例，目前累計9例，一名住左鎮榮和里的89歲男性10日發燒但未快篩，12日騎車跌倒送到醫院，因發燒進行快篩為陽性後進行通報，13日清晨確診登革熱，由於老翁與前8例均無地緣關係，但新病例發生也讓外界憂心本土登革熱從原市區拓散到山區。

台南市目前有9例本土登革熱、22例境外移入案例，新增的左鎮89歲獨居男性確診染登革熱，老翁平日活動地以住家及自家菜園為主，7月7日曾至善化牛墟活動，由於個案無沒有旅遊史也沒有到前8例的病例集中區活動史，登革熱防治中心正積極調查感染源，釐清病毒基因定序是否為同一株。

台南市目前9起本土病例分布在永康區1例、中西區3例、東區2例、安南區、南區、左鎮區各1例。登革熱防治中心主任陳怡指出，老翁並沒有到市區活動過，昨天已針對個案家戶進行戶外內孳清，今天也將進行化學防治。

疾管署南管中心主任李翠鳳指出，即使沒有去熱區也不代表完全沒有風險，要特別防治被蚊子叮咬，民眾要注意自家安全，以近日巡查就發現北區力行里監測就發現菜園病媒蚊密度高，有隱密孳生源，需要特別防範病媒蚊。

環保局副局長陳幸芬說，戶外開罰11張罰單，其中5張是工地，呼籲建築業者加強環境處理。另外，6張是一般戶外花盆底盆孳生源，民眾近期防疫意識提高，發現有潛在孳生源也會主動通報，登革熱防治中心昨天則開出9張罰單。

(中時 )