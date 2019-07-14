靠行乞維生的張姓男子，與同母異父的王姓兄弟有財產糾紛，自認曾在電視上看見王出現在劉邦友血案現場，竟在監察院、北市水源市場等處附近，以紅色噴漆塗鴉「王XX殺死劉邦友」、「逮捕王XX」、「殺死劉邦友」文字，不實指控王涉入劉邦友案，高院依加重誹謗罪判處張男拘役40天，得易科罰金4萬元確定。

判決指出，張、王2人為同母異父之兄弟，因財產一事屢有糾紛，張自2017年12月20日至去年4 月9 日間，9次在新北市新店區、中和區南勢角市場、北市文山區景美、公館水源市場、大同區鄭州路、監察院外的道路標示柱、牆柱、電線桿上，以紅色噴漆寫上「王XX殺死劉邦友」、「逮捕王XX」、「殺死劉邦友」等文字，不實傳述王殺人情事。

張辯稱，他2009年在電視上看王男出現在劉邦友血案現場，為讓司法機關追訴王的犯行才這樣做，但法官認為，張僅憑新聞畫面，遽以主觀判斷並杜撰、誇大以散布王男係殺人魔言論，確有誹謗惡意，一審判張男拘役40天，得易科罰金。

但張不服，上訴高院請求量刑折半或免罰，但高院認為張未與王和解，且缺乏尊重他人名譽之法治觀念，犯後始終未見悔悟，駁回上訴，張被判拘役40天，得易科罰金4萬元確定。

(中時 )