◎漫步山林 享受芬多精洗禮

花蓮美崙山公園占地50公頃，為花蓮市區內最大的森林秘境，這片山區過去列為軍事要塞，保有最原始林相，公園入口處由碉堡改建的花蓮知名地標「米老鼠」地標，模樣相當逗趣，民眾只要走幾步路，就能漫步山林，大口呼吸享受滿滿的芬多精。

◎特色景點 金門版摩西分海

金門新10景之一，以1條長約500公尺，穿越海面的石板步道與金門本島連結，被譽為金門版「摩西分海」的建功嶼，近年來成為中外遊客絡繹走訪的特色景點。

◎夕陽海景 打卡美照拍不停

新竹市香山溼地是北台灣保育野生物種的重要生態基地，新竹市政府在溼地岸邊特別依螃蟹出沒習性並配合溼地走向，特別建造1座長250公尺的蜿蜒「賞蟹步道」，加上無敵夕陽美景，已成網美打卡、拍攝婚紗的竹市新祕境。

◎暑假必遊 梅峰農場採果趣

台大梅峰農場位於南投縣仁愛鄉，海拔約2100公尺，即使在夏天仍然涼爽舒適，猶如「桃花源」，不僅風景秀麗，更是栽培高山花卉、蔬果的重鎮；梅峰農場平時不對外開放，今年暑假因為舉辦「在地蔬食」及採果體驗，不必預約即可購票入場。

◎玩過了嗎？SUP立槳瘋體驗

不要再以為到曾文水庫旅遊就只是看看湖光山色美景，或是壩頂、觀景台拍拍照打打卡。位於曾文水庫內的台南趣淘漫旅飯店，是全台首創冒險飯店，暑假及假日一房難求，攀岩、高空漫步設施受年輕人喜愛，今年飯店更將帶房客前進曾文水庫私房祕境，在峽谷河道滑水、挑戰划SUP立槳，清涼消暑一下。.

◎慢食之旅 夏日一遊東高雄

高雄幅員廣闊，一般遊客都集中於市區周邊，但東高雄地區包括旗山、美濃、內門、甲仙、杉林、六龜、茂林、桃源和那瑪夏區，多樣化觀光資源深受外籍遊客青睞，更有不少私密景點，適合夏日一遊。

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(中時電子報)