隨著年齡增長，雖然部分身體機能逐漸下降，不過並不代表不需要性生活，有些人以為，年過50沒有性生活很正常，其實都是錯誤觀念，醫生表示，50歲以上的夫妻每月嘿咻的最佳次數是3至4次，也就是每周至少一次。

50歲以後，男性會出現前列腺增生，女性則部分已經停經，搜狐網《醫學原創故事會》報導，很多夫妻50歲以後，一個月恩愛次數連一次都沒有，這不僅不利於夫妻關係，也可能因為壓抑時間過久，導致身心不適。

事實上年邁夫妻也是有一定的生理需求，太少或太多都不適合，約維持一個月3至4次最好，保持這樣的頻率，既保證了體力，還能增加新鮮感，不會對身體造成太大危害。

醫師表示，如果頻率太高，不僅會讓身體透支，也達不到理想的效果，反而會增加心理負擔；另外，如果有某些慢性病，恩愛頻率過高，也可能增加風險，建議根據自身條件量力而行，保持細火慢燉最好。

(中時電子報)