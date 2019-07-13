朱立倫今上午至板橋黃石市場舉辦造勢活動，立委柯智恩、市議員葉元之、江怡臻、金瑞隆、蔡淑臻以及板橋100多位里長都到場支持，湧入超過千人搖旗吶喊。（許哲瑗攝）

朱立倫今上午至板橋黃石市場舉辦造勢活動，立委柯智恩、市議員葉元之、江怡臻、金瑞隆、蔡淑臻以及板橋100多位里長都到場支持，湧入超過千人搖旗吶喊。（許哲瑗攝）

前鴻海董事長郭台銘日前拋出「0到6歲國家養」政見，前新北市長朱立倫昨演講時呼籲大家要「拒絕奶媽大政府」，諷刺郭意味濃厚；對此朱今表示，不要動不動就國家養、政府養，應鼓勵民間力量挹注，這是他的政治主張，不牽涉任何人；至於外傳郭有意與柯文哲組成「勝利者聯盟」，朱認為，「相信他不會，7月15後全黨大團結。」

朱立倫今上午至板橋黃石市場舉辦造勢活動，立委柯智恩、市議員葉元之、江怡臻、金瑞隆、蔡淑臻以及板橋100多位里長都到場支持，湧入超過千人搖旗吶喊，高舉「唯一支持正常倫」、「最適合的總統朱立倫」、「總統阿倫最適合」。

媒體問及，郭台銘昨受訪時形容民調初選數字「非常光怪陸離、誇張」，適合嗎？朱立倫說，每位初選朋友都應心平氣和，保持平常心，已到最後階段，大家繼續加油，爭取自己的選民支持就好，禮拜一全黨要大團結，不必有情緒性字眼或反應。

朱昨演講時呼籲大家要「拒絕奶媽大政府的誘惑」，是否在諷刺郭台銘？朱立倫說，演講內容沒有牽涉到任何個人，等同是他的政治主張，台灣需要公部門、私人民間機構合作，很多事情幫忙弱勢，也要鼓勵大家發揮創意。

朱立倫解釋，台灣絕對還沒有條件走向社會主義福利國家，所謂「奶媽大政府」時代，是呼籲大家不要動不動就講什麼事情都是「國家養、全部由政府負責」，應該要鼓勵民間力量、資源挹注，才能根本解決問題。

外傳郭台銘有意與白色力量組「勝利者聯盟」，「郭柯配」聲浪四起；朱認為，「相信他不會，7月15日後全黨會大團結。」

黨內初選民調公布記者會預計15日舉辦，朱表示，他會另外開一場記者會，說明結果及個人態度，不管是最後朱立倫還是誰出線，未來都會安排很多活動，那天只是公佈初選結果，目前由代理人出席。

至於朱昨在專訪中說要選「最適任的」出線？朱立倫說，他常常說選舉要選賢與能，過去這幾年可以看到台灣經濟衰退、兩岸對抗，選舉時不要有意識形態、行緒化思考，不管藍營、綠營都一樣，希望大家要思考一下，選「最適合的總統」

(中時 )