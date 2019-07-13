我國防部今天針對中國大陸於12日宣布制裁對台軍售的美國企業一事表示，台美是堅定的盟友，美國提供台灣防衛性武器，有助於強化台灣自我防衛能力及維護區域的和平穩定。國防部並批評大陸是在「文攻武嚇」。

美國國務院9日宣布批准2項對台軍售，包括M1A2T艾布蘭戰車（Abrams）與相關設備及支援，以及可攜式刺針防空飛彈（Stinger Missiles）與相關設備。大霧外交部12日以發言人耿爽名義在官網刊登新聞稿宣布，將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。

國防部今天表示，台美是堅定的盟友，美國基於《台灣關係法》與「六項保證」，提供台灣防衛性武器，有助於強化台灣自我防衛能力及維護區域的和平穩定。

國防部指出，兩岸穩定是區域和平的基礎，國軍強化國防能力，堅定自我防衛決心，戮力於建軍備戰，是為維護國家的自由民主跟主權，有助於台灣與區域的安全、穩定。

國防部表示，面對中共不斷進行的「文攻武嚇」，國軍將持續強化關鍵防衛戰力，確保國家安全，守護家園，保障自由、民主的成果不被侵犯。

(旺報 )