對於臉書先前遭控不當分享8700萬名用戶個資，傳美國聯邦貿易委員會已同意與臉書達成50億美元（約台幣1564億元）的和解協議，若經司法部批准，將是美政府對科技業者祭出史上最重的罰金。

根據美國有線新聞網引述華爾街郵報以及華盛頓日報12日報導，據一名知情此案的消息人士表示，聯邦貿易委員會（FTC）委員以3-2通過和解協議。FTC與臉書對此都拒絕置評。

報導指出，去年劍橋分析公司遭指控不當使用臉書超過8700萬名用戶個資後，FTC開始介入調查。此後，臉書也因外界揪出其對用戶個資的實際運用，遠超出在使用者條款上的承諾，其隱私政策再次被公眾拿放大鏡檢視。根據2011年臉書與FTC的協議條款，要求社群網站要依照「全面的隱私計畫」，且在分享用戶數據前，必須獲得用戶「明確同意」。

報導指出，若司法部核准這筆罰金，將會是美政府對科技祭出最高的金額，Google在2012遭FTC罰2250萬美元的罰金與臉書50億美元相比，可謂天差地遠。

不過，若FTC與臉書達成和解協議消息屬實的話，也讓投資人暫時可放鬆一口氣。臉書曾在4月向投資者表示，預期這筆罰金將落於30億至50億美元之間，並以從今年第一季的獲利提撥30億美元作為法律訴訟費用。而和解消息傳出後，臉書股價上漲1.8%，創近一年新高，司法部可能下周正式公告和解協議詳細內容。

(中時電子報)