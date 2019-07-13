蘇貞昌今在臉書發文，用今年一到六月的水果月曆，記錄超越過去二十年的好成績！(蘇貞昌FB)

調查局日前首度將「陸企採購農產品」列境外資金、影響國安蒐報重點，引發爭議。然而，行政院長蘇貞昌昨日在臉書報喜，上半年農產品出口創新高，被踢爆是銷陸部份創新高，有82.27%的鮮果外銷依賴中國。台北市議員羅智強在臉書批，這就是蘇貞昌「又壞又無恥」的地方！奇怪了這出口大陸的35.87億就沒有「國安疑慮」，就不是由有國安疑慮的陸企購買的？

7日時媒體才報導，外傳調查局首將「陸企採購農產品」列境外資金、影響國安蒐報重點，原因在中共可能藉採購農產品為特定候選人拉抬造勢，影響選舉。對此調查局長呂文忠說，調查局確有針對特定目的境外資金，列國安蒐報重點，追查是否違法。

然而，今年1到6月台灣水果出口產值42.3億元，打破去年全年出口40.2億紀錄，行政院長蘇貞昌昨天在臉書報喜，不僅如此，這項成績也打破過去20年的全年紀錄。對此，知名農業部落客Lin Bay好油一查，發現為什麼會創新高？原來今年1到6月出口大陸的產值是35.87億元，去年出口到大陸的產值是31.40億元，原來是出口大陸的部分大幅成長了。網友酸蘇「自己靠中國就好棒棒!」

台北市議員羅智強批，這就是蘇貞昌「又壞又無恥」的地方！蘇貞昌喜孜孜的說今年上半年台灣農產品出口產值是破紀錄的43.6億，超過去年全年出口產值的40.2億！其中出口大陸的產值是35.87億！

超過八成出口大陸！羅智強問，奇怪了這35.87億就沒有「國安疑慮」，就不是由有國安疑慮的陸企購買的？他最後批，「人不要臉，連神都騙！人不要臉，連鬼都怕！」

網友留言「因為雙重標準啊~綠的跟老共做生意是愛台，其他顏色只要是綠的競爭對手去跟老共做生意就是賣台」、「真的是很噁心的一個政黨，別人做是賣國，自己做是愛國，民進黨就是我做都合理，你做都不行」、「小心！有國安危機，喔！國民黨才有，民進黨沒有」。

(中時電子報)