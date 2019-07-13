總統蔡英文在紐約出席僑宴前於酒會會晤多位美國議員，美國眾議院外交委員會首席議員麥考爾會後受訪轉述參議員梅南德茲的說法稱，美國國會很有可能很快就會收到美國國防安全合作局售台F-16的請求。

蔡總統今天在僑宴前，於下榻飯店與多位美國聯邦參眾議員舉行酒會，美國議員表達對台灣與軍售的強烈支持。麥考爾（Michael McCaul）會後表示，很明顯雙方議題非常廣泛，包括自由貿易，他和蔡總統都全力支持，另外還有軍售。

麥考爾說，外委會主席恩格爾（Eliot Engel）和他都同意軍售，近期還核准20億美元的支援性軍售項目，台灣可以自我防衛。美國國會也面臨行政部門和白宮將向國會提出對台出售66架F-16，及要國會同意的要求。

麥考爾指出，參議員梅南德茲（Robert Menendez）、恩格爾和他對此（出售F-16）都支持，這很棒。梅南德茲還指國會很有可能很快就會收到請求。

關於蔡總統這次在美停留時間的問題，麥考爾表示，國會們試著去改變，通過些法案，希望改變總統在美通行的方式，不是過境，而是確實能在美停留，相信這期望已等了很久。他強調，這在非常紛歧的美國國會中，是團結共和與民主兩黨的議題，參眾兩院共同堅定支持民主，亞洲的民主燈塔，那就是台灣。

美國眾議院議員約霍指出，可以看到中國變得具侵略性，至今每年美國與台灣都會進行貿易與軍售。首次（軍售）是1979年，在民主黨的美國總統之下已進行55次，共和黨有31次，但每年（中國）的回應都像是第一次，美國將堅定與台灣站在一起。

(旺報 )