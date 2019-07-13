前美、日職球星川崎宗則來台當味全龍客座教練，不僅在台灣颳起一陣旋風，連日本媒體也關注，13日舉辦球迷見面會，日本共同通訊社以及西日本新聞等5間日媒都特別派記者前來，而川崎宗則本人也透露，自己目前有9成意願希望能當選手。

川崎宗則擁有12年日職、6年美職資歷，2017年從美國回到日職老東家軟銀隊後，因自律神經失調，2018年宣布退休，之後便消失在螢光幕前好一陣子，後來經過兩名友人牽線後，決定來到台灣作為他重返棒球路的起點。

今日舉行的球迷見面會，日本媒體也聞風前來，非常關注川崎宗則的近況以及未來的規劃。川崎透露其實來到來到台灣的過程沒有這麼容易，經過許多波折，剛好在身體復原又想復出的時候，才在機緣下加入味全龍，川崎形容就像「天雷勾動地火」般一拍即合。

而談到大家最關心的教練兼球員身分，川崎表示，「目前心情有9成想當選手、1成當教練，但即便只有1成也會好好教導年輕球員。」知道大家對他的身體健康有擔憂，川崎也表示他身體狀況已經回復到75%，但最離最好的表現還在73%左右，未來也會注意自己的身體健康，川崎幽默表示目前的目標是「到3個小孩結婚生子後還能表演雙殺給他們看」。

(中時電子報)