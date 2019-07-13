許多國家都會制定室內冷氣溫度，不僅節能減碳還能省電費，像日本就將辦公室溫度定在28度，台灣經濟部也規定公共場所室內冷氣溫度平均不得低於26度。不過，日本研究指出，25度才是人體最舒適的工作溫度，若溫度提升到28度，反而會使工作效率變差，更可能讓加班時數增加，整體評估後，反而多了更多額外隱形支出。

據日本《朝日新聞》報導，兵庫縣姬路市政府宣布7月16日到8月30日的上班時間，將在市府建築的大廳及辦公室，實施「室溫25度」試驗。比起日本政府環境省的 28 度整整少了3 度。姬路市長清元秀泰表示，會宣布這項政策是參考他好友，大阪市立大學特任教授梶本修身給他的專業建議。

梶本修身表示，研究指出，平均室溫如果從25度提高到28度，每平方公尺約可節省日幣72元（約新台幣20元），但卻會造成員工工作效率變差、加班時數增加 29分鐘等經濟上損失，所以他建議，將室溫控制在25度到26度，藉由「令人感到舒適」的室溫，看能不能提升員工健康與工作效率，以及減少加班時數等經濟效果。

本身也是醫師的清元市長，因此決定先在市府進行試驗，目前預計在試驗結束後的9月，調查加班時數、電費增減等變化，也會對員工進行工作效率、舒適度及疲勞度等問卷調查。

關於「令人感覺舒服的平均溫度」，東京都市大學環境學系，曾做調查報告指出，在冷氣房內最舒適的溫度是25.4度，而在暖氣房內，最舒服的溫度是24.3度，若都不使用冷暖氣的情況，最舒服的溫度則是25度。

(中時電子報)