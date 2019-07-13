已邁入第17屆的「金門搶灘料羅灣海上長泳」，主辦單位今（13）日首度因風浪過大，臨時緊急叫停。至於明天登場的第10屆「金廈泳渡」是否照常登場，縣府表示基於安全第一考量，將由兩岸協商和評估後再做決定。
前總統馬英九和金溥聰等人也參加過，來回全長2400公尺的搶灘料羅灣活動，今年共有兩岸「泳士」144支隊伍1530人報名，今天上午7時30分在楊鎮浯縣長等人致詞和做熱身操後，突然在8時許宣布停辦，現場惋惜聲四起。
縣府教育處長羅德水當場說明，因風速已有5到6級，陣風7到8級，浪高0.8到1.6公尺，流速每秒0.49到0.6公尺，整個數據表現均比日前宜蘭舉辦泳渡龜山島的海象還要惡劣，風險評估小組綜合討論以後，基於安全第一的考量，決定取消全部活動。
但部分選手不聽現場安全人員不斷廣播「不可下水」、「禁止下水」的勸導，約有100餘人爭先恐後下水，海巡署第12巡防區立即啟動安全機制，緊急調派在外海待命的2艘巡防艇和2艘海岸巡邏艇，搭配岸巡幹員30人，採取海陸同步戒護作業，經過30分鐘的折騰，才將他們驅離上岸，讓現場水域完全淨空。
至於明天上午8時30分緊接登場，由烈嶼鄉雙口海灘出發，前往廈門椰風寨救生指揮中心海灘，全程約7公里的「金廈海域泳渡全球華人接力公開賽」，主辦單位表示，同樣將在安全第一的考量下，由兩岸協商評估現場海象後，再決定是否照常舉辦。
(中時 )
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