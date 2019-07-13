「金門搶灘料羅灣海上長泳」今年共有1530人報名參加。（李金生攝）

參加選手做完熱身操後，主辦單位宣布停辦全部活動。（李金生攝）

金門縣長楊鎮浯強調「安全第一」，歡迎大家在金門度過美好時光。（李金生攝）

百餘名選手不聽廣播勸導，照樣冒險下水，海巡署立即啟動安全機制。（李金生攝）

雖然因海象差無法下水，但選手仍開心留影。（李金生攝）

有些選手在海灘上，留下金門「游」的紀錄。（李金生攝）

「當我們同在一起！」大家都好開心。（李金生攝）

折騰半個小時左右，料羅灣泳渡海域才完全淨空。（李金生攝）

縣府教育處長羅德水表示，明天登場的金廈泳渡將由兩岸協商和評估，再決定是否照常舉辦。（李金生攝）

已邁入第17屆的「金門搶灘料羅灣海上長泳」，主辦單位今（13）日首度因風浪過大，臨時緊急叫停。至於明天登場的第10屆「金廈泳渡」是否照常登場，縣府表示基於安全第一考量，將由兩岸協商和評估後再做決定。

前總統馬英九和金溥聰等人也參加過，來回全長2400公尺的搶灘料羅灣活動，今年共有兩岸「泳士」144支隊伍1530人報名，今天上午7時30分在楊鎮浯縣長等人致詞和做熱身操後，突然在8時許宣布停辦，現場惋惜聲四起。

縣府教育處長羅德水當場說明，因風速已有5到6級，陣風7到8級，浪高0.8到1.6公尺，流速每秒0.49到0.6公尺，整個數據表現均比日前宜蘭舉辦泳渡龜山島的海象還要惡劣，風險評估小組綜合討論以後，基於安全第一的考量，決定取消全部活動。

但部分選手不聽現場安全人員不斷廣播「不可下水」、「禁止下水」的勸導，約有100餘人爭先恐後下水，海巡署第12巡防區立即啟動安全機制，緊急調派在外海待命的2艘巡防艇和2艘海岸巡邏艇，搭配岸巡幹員30人，採取海陸同步戒護作業，經過30分鐘的折騰，才將他們驅離上岸，讓現場水域完全淨空。

至於明天上午8時30分緊接登場，由烈嶼鄉雙口海灘出發，前往廈門椰風寨救生指揮中心海灘，全程約7公里的「金廈海域泳渡全球華人接力公開賽」，主辦單位表示，同樣將在安全第一的考量下，由兩岸協商評估現場海象後，再決定是否照常舉辦。

(中時 )