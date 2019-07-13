飲料對嘴喝一口放桌上細菌會暴增！醫師表示，日本實測，飲料倒出來喝再冰回冰箱，理論上是安全的，但如果是嘴巴直接接觸瓶子，又沒有一口氣喝完，且放在桌子上24小時，細菌暴增8千多倍。

基隆長庚醫院外科醫師江坤俊在《健康2.0》中指出，日本節目曾以白開水、大麥茶、可樂、柳橙汁、咖啡牛奶等5種不同的飲料，進行測試，測試者分別對嘴喝一口，隨後放進「28度常溫、濕度70％」的房間，再取樣進行24小時細菌檢測。

他說，實測人員將一開始的採樣細菌，控制在600個，觀察24小時後的細菌量，結果白開水成分單純，細菌繁殖養分不多，24小時後細菌量增至1100個；微甜的大麥茶增至3700個；可怕的，是較甜的可樂增到249萬3800個、柳橙汁增到250萬3900個；咖啡牛奶增至517萬5900個，約一開始控制600個細菌的1.8至8627倍。

他強調，細菌繁殖需要養分，含有較多糖分、蛋白質的飲品，細菌容易繁殖，建議將飲料倒入杯中飲用，剩餘的再立即冰回冰箱，避免細菌暴增。

(中時電子報)