佛朗明哥舞蹈是很特別的經驗，舞者豐沛情緒及整齊的腳步也震撼大家。（陳世宗攝）

日文系藉由浴衣體驗等課程，實際瞭解日本傳統文化，學生可在營隊中，激發學習興趣，瞭解未來職涯方向。（陳世宗攝）

分組闖關活動開啟學生學習興趣，擴展國際視野，也為大學及未來職涯做準備。（陳世宗攝）

靜宜大學為開啟高中學生外語學習興趣、深入瞭解大學系所，特舉辦「第二外語文化體驗營」，吸引來自中港、大甲、清水、忠明及彰化高中等8所學校、約80位學生報名參加；透過基礎語文教學、異國文化體驗等創新多元課程，開啟學生學習興趣，擴展國際視野，也為大學及未來職涯做準備。

日文系主任邱若山說，課程規劃以淺顯易懂、生動有趣的生活詞彙，帶領學生快速熟悉日文；並藉由浴衣體驗等課程，實際瞭解日本傳統文化，學生也可在營隊中，自我探索，激發學習興趣，瞭解未來職涯方向。

西文系主任林姿如指出，期望學生在課程中，認識二個國家的風俗民情、舞蹈藝術及飲食文化；並透過靜宜學生在西班牙的專業實習、遊留學及就業現況，點燃學生對西班牙與拉丁美洲的喜愛。鼓勵高中學生勇敢追夢，大學生活絕對精彩！

活動規畫有「日本與西班牙專業實習」講座、桃太郎日語體驗趣、跟著阿兜仔西遊趣、穿浴衣看花火、風情萬種佛朗明哥舞蹈等多元課程；還有驗收二天學習成果的眼明手快50音、中南美洲知多少、我會說西文、日本童玩小旋風等「分組闖關」活動。

桃園市立壽山高中高筱能認為，因想瞭解大學系所而參加營隊，最喜歡「西文入門」課程。第一次接觸，很新鮮、很有趣，也開啟學習西文的興趣，未來大學想就讀外語相關系所。中港高中紀玟均說，最喜歡「分組闖關」活動，不僅呈現二天學習成果，小組成員在團隊合作中順利過關。

大甲高中張易軒表示，因對外語有興趣，想體驗異國文化而報名的，透過營隊，不僅一次學到二國語言，也首次體驗浴衣文化，非常有趣。很開心二天體驗二國文化！中港高中廖名邑指出，原本懷著忐忑不安的心情參加營隊，但看到老師及隊輔的親切笑容，立即解除緊張的心。

學生們指出，印象最深刻的是老師分享日本及西班牙特殊的風俗文化。浴衣體驗及佛朗明哥舞蹈也是特別經驗，原本以為只是穿一件衣服，經老師介紹後，才瞭解正確穿法及禮儀；甚至還需同學協助，才能順利著裝。佛朗明哥舞者豐沛情緒及整齊的腳步也震撼大家，希望下次有機會能再參加。

(中時 )