法務部與慈濟大學合作推動反毒宣導活動滿10年，13日在慈濟內湖聯絡處辦理「無毒有我十年專書」新書發表會、反毒行動博物館開幕及「生命花園‧經典人生」希望種籽暑期生活營等三項活動的聯合記者會，法務部長蔡清祥致詞時表示，藉由十年專書詳實記錄這些點滴付出的宣導活動，希望能拋磚引玉、偕同更多有志之士投入反毒工作。

蔡清祥說，世界各國都面臨毒品問題，法務部秉持新世代反毒策略及行動綱領，強力查緝毒品犯罪之外，更積極拓展預防端的宣導工作，而以慈濟大學反毒宣導團隊為例，就知道反毒最珍貴的資源在民間。

蔡清祥表示，慈濟大學反毒宣導團隊連續9年開辦暑期生活營，提供參與家長及學童豐富的收穫，法務部也結合教育部、衛福部食藥署與慈濟大學攜手推展至各縣市，期待這些反毒種籽能散落各地、開花結果。希望結合慈濟大學的展出，就是為了帶給更多民眾反毒知識。藉由十年專書詳實記錄這些點滴付出的宣導活動，希望能拋磚引玉、偕同更多有志之士投入反毒工作。

這次反毒行動博物館特展內容為擴大國立自然科學博物館「古今法醫特展與反毒防罪體驗特展」效益所進行的延伸展示教育工作，行動博物館車身約13.5公尺，車體寬約2.4公尺、展開後約7公尺，展示內容包含毒害影像的展示、實際藥物濫用案例、現今流行新興毒品樣態、體驗模擬毒駕及展品等，讓參觀者認識藥物濫用的問題與危害，進而留心防範，避免誤入毒害陷阱。本次原地展出至7月21日，展示時段為每日8時30分至17時30分，現場有講師進行導覽，法務部歡迎民眾踴躍前往參觀。

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(中時 )