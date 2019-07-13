台中市108學年度國民中學資賦優異學生鑑定初選，13日在五權國中、福科國中、北新國中、清水國中、萬和國中及大甲國中等6校登場，共有3613人報名。台中市政府教育局表示，初選結果將於7月24日中午12點前公告該局網站及各承辦學校網站，請學生或家長在當天下午1點半至4點半到就讀國中領取初選結果通知書。

教育局指出，該局為銜接國小與國中資賦優異教育，市府每年舉辦國中資優學生鑑定，包括一般智能類、學術性向數理類及學術性向語文類等鑑定類別，今年7至8月在五權國中、福科國中、北新國中、清水國中、萬和國中及大甲國中等6校同時進行鑑定，以利後續採取適性教育，培養優秀人才。

教育局說，今日鑑定初選共有3613人報名。副局長方炳坤及專門委員賴緣如都到鑑定承辦學校，向現場工作人員及家長致意。初選結果將於7月24日中午12點前公告該局網站及各承辦學校網站，請學生或家長在當天下午1點半至4點半到就讀國中領取初選結果通知書。

教育局強調，初選通過者，則需於7月29日上午9點至中午12點到就讀國中報名複選，並在8月3日參加複選。

(中時 )