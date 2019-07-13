首梯「小小警察體驗營」登場參與小朋友們認真體驗包括「刑案鑑識」等關卡活動。（馮惠宜攝）

中市警局「小小警察體驗營」活動最後在大合影中畫下完美的句點。（馮惠宜攝）

台中市警察局今年暑假「青春專案」期間舉辦4梯次「小小警察體驗營」，1.4萬餘人報名，僅200人中籤，刷新全台「小小警察體驗營」報名人數最多、中籤率最低紀錄。

首梯「小小警察體驗營」13日登場，特別邀請台中市副市長陳子敬帶著小朋友一起體驗騎乘警用哈雷小重機，從小灌輸小朋友了解遵守交通安全的重要性，由小朋友監督爸爸、媽媽「紅燈停、綠燈行」。

中市警局連續第2年暑假舉辦「小小警察體驗營」，去年200個名額約7800多人報名，成為台中市暑假最受歡迎的兒童營隊之一，今年體驗營報名人數倍增至1萬4千人，相當踴躍。小朋友穿上「迷你版」新警察制服騎乘警用哈雷小重機的模樣可愛爆表，參加活動的家長們都被圈粉。

中市警局期望能讓小朋友更親近警察，消除過往父母親常灌輸孩子「再不乖，叫警察要來抓你…」不好的刻板印象，讓小朋友懂得在危急時尋求警方的幫忙協助。

整個營隊由5位年輕的波麗士及警察娃娃人偶組成的「兒童天團」帶動跳，揭開序幕。隨後再帶領小朋友一起開心闖關，包括「交通安全」、「刑事偵查」、「刑案鑑識」、「犯罪預防」等4項關卡活動，實際體驗警察各項工作。活動最後，在陳子敬與玩得滿身大汗的「小小警察」們及滿載感動與幸福的家長們大合影中，畫下完美的句點。

(中時 )