美國國務院9日批准包含M1A2戰車在內約22億美元的對台軍售案，大陸外交部宣布將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。對此，我國防部今天表示，台美是堅定的盟友，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，提供我國防衛性武器，有助於強化我國自我防衛能力及維護區域的和平穩定。

這次美方宣布售台的武器裝備中最受矚目的108輛M1A2艾布蘭(Abrams)主戰坦克是由美國通用動力公司陸地系統(General Dynamics Land Systems)製造，2個配套項目，一是美國BAE 系統公司(英國航太公司全資企業)陸地軍備部門在製造的14輛M88A2「大力神」裝甲回收車，與奧斯科許(Oshkosh )企業製造的16輛M1070A1重裝備運輸車。

其次254枚針刺肩射型飛彈(Stinger missile)是由雷神(Raytheon)公司製造；至於沒有列入公告的2個續購項目，分別是雷神公司與洛馬(Lockheed Martin) 製造的FGM-148標槍飛彈，以及同樣是雷神公司製造的拖式(TOW-2B)反裝甲飛彈。

國防部指出，兩岸穩定是區域和平的基礎，國軍強化國防能力，堅定自我防衛決心，戮力於建軍備戰，是為維護國家的自由民主跟主權，有助於臺海與區域的安全、穩定。

國防部強調，面對大陸不斷進行的「文攻武嚇」，國軍將持續強化關鍵防衛戰力，確保國家安全，守護家園，保障自由、民主的成果不被侵犯。

(中時 )