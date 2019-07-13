台中市副市長令狐榮達日前代表市長盧秀燕率團前往美國大洛杉磯訪問，除參加姊妹市聖地牙哥建市250周年慶祝活動、台中與土桑市締結姐妹市40周年慶活動，也拜會洛杉磯市副市長及當地政要首長，宣傳台中將舉辦的2020年台灣燈會、世界蘭花會議展覽及世界大學高爾夫球錦標賽等活動，並討論雙邊經貿合作機會，希望促進城市實質交流。

令狐榮達日前拜訪洛杉磯副市長Nina Hachigian（何契珍），向對方介紹台中發展現況，令狐副市長表示，台中與洛杉磯都是海港城市，也有空港，且分別是台灣和美國第二大城市，希望增進彼此交流、合作機會，他並邀請Nina Hachigian副市長擇期造訪台中，也歡迎洛杉磯在2020年台灣燈會設展。Nina Hachigian副市長也表示將加強與台中的聯誼交流。

令狐榮達此行也拜會洛杉磯台美商會、南加州台灣旅館公會、經營食品的華商公司等，及南加州中華民國高爾夫球聯合會、南加州世界華人工商婦女企管協會等僑團代表。令狐副市長表示，台中是個陽光幸福、友善的城市，目前正在進行的幾大建設包括捷運、巨蛋、水湳園區、綠美圖等，也會持續加強觀光產業建設，歡迎美國僑界領袖率團到台中旅遊觀光及考察，希望促進雙方商業合作機會。

令狐榮達15日將前往聖地牙哥、鳳凰城、土桑市等地，就台中招商投資及觀光亮點議題進行演說，並宣傳台中將舉辦的台灣燈會、世界蘭花會議展覽及世界大學高爾夫錦標賽，邀請僑胞到台中參訪投資、旅遊。

(中時 )