疾管署今公布國內新增1例本土登革熱病例，個案為台南左鎮區一名80多歲的老翁，10日出現發燒症狀時曾前往診所就醫，12日又因騎車跌倒送醫，經發現血小板下降、登革熱快篩呈陽性後，確診為登革熱第二型，目前住院治療中。

該老翁近期無出國史，主要活動地點是住家和自家菜園，近期亦曾前往善化區牛墟活動，接觸者未出現登革熱疑似症狀。疾管署副署長莊人祥表示，因老翁活動範圍不廣，且為左鎮區的首例，推估感染源可能是不明顯的境外移入個案。衛生單位已安排防疫人員前往活動地，執行孳生源檢查、清除及化學防治工作。

截至目前為止，國內共累計48例本土登革熱病例，其中高雄市39例（三民區33例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例）、台南市9例（中西區3例、東區2例，永康區、南區、安南區及左鎮區各１例）。境外移入方面，則累計209例病例，為近10年同期最高。

因南部地區近期持續有大雨及短暫陣雨，疾管署提醒民眾，雨後務必加強落實「巡、倒、清、刷」的步驟，以避免病媒蚊孳生。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。如需了解防疫資訊，可撥打專線1922洽詢。

(中時 )