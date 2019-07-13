台中市政府交通局為宣導交通安全拍攝《路口慢看停》影片，由局長葉昭甫、台中市道安委員、台中市吉祥物來虎、樂虎及市府同仁以簡易舞蹈動作，搭配朗朗上口的旋律，提醒駕駛人開車、騎車，接近路口務必減速「慢」行，左右察「看」有無人車，讓斑馬線上的行人先「行」，期盼建立全國性新駕駛文化運動，改善路口安全。

交通局長葉昭甫說，依據交通部道路交通安全督導委員會資料，近年來交通事故近6成發生在路口，為提醒民眾對路口安全的重視與注意，推廣簡單又朗朗上口的「路口慢看停」安全宣導觀念。

交通局特邀請台中市道安委員顏秀吉、林良泰、鍾慧諭與台中市吉祥物來虎、樂虎及市府同仁一起投入拍攝宣導影片的行列，影片中可愛的舞蹈動作搭配朗朗上口的旋律，宣導「路口慢看停，安全一定行」觀念，效果十足。

葉昭甫表示，馬路如虎口！通過路口須隨時留意左右來車，並遵守號誌依規定走行人穿越道設施，不可任意穿越車道，如通行剩餘秒數不足，千萬不要急著通過，避免發生危險，邀請全國汽車及機車駕駛，建立路口「路口慢看停」的駕駛文化，一同守護用路安全。

(中時 )