民進黨立院黨團總召柯建銘（右二）、新竹市長林智堅（左二）13日為合體為鄭宏輝（左三）造勢。（徐養齡攝）

民進黨立法院黨團總召宣布下屆轉戰不分區，區域立委席次交棒在地方耕耘多年的前新竹市議員鄭宏輝，13日柯建銘與新竹市長林智堅合體為鄭宏輝造勢，喊出「交棒好人才，新竹好未來！」吸引大批民眾力挺，展現團結氣勢。

鄭宏輝表示，新竹市是全台最幸福的城市，他與柯總召與林智堅都有革命情感，也是最堅強的夥伴，在5屆市議員任期間，切身關注新竹市政並傾聽基層聲音，接地氣也累積豐富經驗，盼能前進立法院為守護台灣、建設新竹而努力。

「一個傳承、一個期待、一個託付！」柯建銘說，鄭宏輝過去的表現及地方經驗，與其他候選人絕對不一樣，這次立委與總統併選，關乎台灣未來，鄭宏輝這一席更關乎新竹的發展，這些年來在新竹市已成為最具競爭力的城市，希望鄭宏輝前進立院後，能讓中央與地方資源結合，為城市及國家努力。

林智堅指出，鄭宏輝是這次立委候選人中，「最在地、最專業、最有戰鬥力」的人選，5屆議員期間，對新竹大小建設及市民需求皆親力親為，相信鄭宏輝來到立法院後，能成為新竹市爭取建設經費最重要的力量，讓新竹市「幸福加倍」。

(中時 )