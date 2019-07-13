蔡英文母校倫敦政經學院對於蔡在參訪Dcard時所展示的畢業證書表示，其實就只是補發，至於為何不拿出原始證書，校方不會過問。圖為倫敦政經學院。（示意圖／達志影像）

蔡英文總統日前參訪Dcard，帶了倫敦政經學院的畢業證書，卻被政論節目稱證書「穿越時空」，還說整件事情疑雲重重。倫敦政經學院對此表示蔡所展示的畢業證書，其實就只是補發，且校方對於台灣持續追問這件事已感不勝其擾。

據中央社報導，蔡總統透過影片分享參訪狄卡科技公司（Dcard），並表示為了申請 Dcard 帳號，她還帶了倫敦政經學院（LSE）的畢業證書，「是有鋼印的」，事後卻遭政論節目質疑，證書上簽名的校長和她當年畢業時的校長不一致。

報導指出，LSE台灣研究計畫室的協同主任施芳瓏表示，蔡總統這張博士學位證書不是1984年頒授的原始證書，簽名的不是當年倫敦大學的校務校長奎爾克（Randolph Quirk，任期1981-1985年），而是後來的校長史密斯（Adrian Smith，任期2012-2018年）。

施芳瓏表示，至於為何不拿出原始證書，校方不會過問，因為是蔡總統私人的事情，可能需要翻箱倒櫃去找，也可能找不到，還不如向大學申請補發比較快；若是因為這樣就質疑證書是造假，「難不成倫敦大學隨便哪一個人來申請補發，就會發給一張現職校長簽名的證書嗎」？

施芳瓏說，台灣各方人士 （蔡總統支持者與反對者）為了蔡總統的學歷不間斷去詢問LSE，校方已經不勝其擾，同事們莫可奈何。先前校方才再次發布聲明表示，「我們檢查了我們的紀錄，倫敦政經學院和倫敦大學都證實蔡英文於1984年獲得法學博士學位。」LSE並提供當年獲頒學位的學生名單，Ing-Wen Tsai出現在Higher Degrees Awarded 1983-84 Ph.D. 欄下，並反問：「您們台灣還要我們怎麼查？」

她表示，如果還有人要再一直查問下去，懷疑的已不只是蔡總統，連倫敦政經學院，甚至整個倫敦大學的學術公信力都遭到懷疑。

(中時電子報)