球星川崎宗則來台擔任味全龍的客座教練兼球員，13日舉辦球迷見面會，吸引不少媒體與粉絲前來。其中也有球迷提問關於偶像鈴木一朗退休的看法，川崎則表示其實一朗退休他是最開心的人，「因為終於能一起吃飯了！」

川崎宗則視鈴木一郎為偶像，透露一朗就是促成他成為選手的原動力，國二看到一朗的比賽後開始確定要成為棒球選手，兩人自2006年在WBC世界棒球經典賽成為隊友後，就一直保持很緊密的關係，從那之後自主訓練也都一起行動，兩人是非常好的朋友。

今年3月鈴木一朗隨水手隊來到日本進行海外開幕戰，在東京巨蛋日本國人面前引退，想要打到50歲的鈴木一朗最終決定在45歲這年退休，讓不少棒球迷感傷，不過川崎不改幽默個性，笑說，「一朗引退時大家都很難過，但是因為他能回日本和我一起吃飯，所以我一點都不難過，請大家羨慕我一下。」說完現場來賓都忍不住大笑鼓掌。

而關於日媒指出，日職老東家軟銀對有意網羅他回去當二、三軍總教練，甚至一軍教練團一員，川崎再次展現俏皮個性，幽默回應，「我沒有想過當總教練，我希望到73歲還能邊喝咖啡邊完成雙殺，總教練就讓更厲害的人去當，我不是那塊料。」

(中時電子報)