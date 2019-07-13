加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁（Saint Vincent and the Grenadines）總理龔薩福（Ralph Gonsalves）宣佈，今年將會在台灣設立大使館，並已提名首位「駐台大使」。外交部對此表示至表歡迎，並願意提供相關協助，使該館能儘快順利成立運作。

聖文森與台灣自1981年建交，卻始終未在台灣設立大使館，也是目前唯一未在台灣設立大使館的邦交國。

外交部表示，對於聖文森國政府宣布來台設立大使館，並已提名首位駐台大使人選事，外交部至表歡迎，樂見聖國在設館後，將所有友邦均在台灣設有大使館。外交部樂願提供相關協助，使該館能儘快順利成立運作，並期待未來共同攜手開創更多元合作契機，持續深化兩國邦誼。

總統蔡英文「自由民主永續之旅」將於16日抵達聖文森，預計行程包含會晤龔薩福總理、國會發表演說、參訪台聖合作計畫成果展、見證簽署台聖雙邊協定。

(中時 )