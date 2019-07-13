台南市中西區日前因為疫情提醒簡訊發送錯誤，剛成為全台知名的登革熱疫區，中西區公所與地方寺廟合作，14日傍晚6時30分將在廟前封街舉辦一場「蚊子電影院」與假日市集，廟方先大舉噴藥與孳清，做好防疫準備。

台南市連續爆發9例本土性登革熱，前8例幾乎全與中西區開山里有關，牽連當地近期舉辦的公開活動，14日一場規畫多時的文化活動，讓地方區公所有所摯肘，一度猶豫取消。

這場西羅殿廟口前的露天電影院（俗稱蚊子電影院），以早期的35釐米膠卷電影方式播映，播出《龍飛鳳舞》，搭配創意市集，在周日傍晚封街進行活動。藉著在廟口看電影、逛市集，重溫台灣早期廟口的生活記憶。

這齣《龍飛鳳舞》影片播出早在數月前已規畫完成，西羅殿廟方響應政府宗教優質化政策，贊助協辦，不少地方民眾相當期待，不料中西區7月初爆發登革熱疫情，一度讓主辦單位考慮停辦。

地方人士認為，若過度因為疫情而全面停辦公開活動，反而製造疫情恐慌。中西區公所與寺廟考慮後，仍決定照常舉行「露天電影院」活動，但在活動前，已在寺廟周邊環境做好徹底噴藥、孳清等萬全防疫措施。要民眾當天放心來看電影、逛市集。

(中時 )