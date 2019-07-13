蔡英文總統「自由民主永續之旅」 美東時間12日傍晚與美國國會議員酒會，提及美國政府在幾天前剛通過另一項20億美元的對台軍售案，感謝大家對台灣安全的強勁支持，她說，台美關係已經達到幾十年來最好的狀態，「因為你們的用心，再加上台灣的決心，我相信雙方關係還會好上加好。」

蔡英文致詞時表示，這是她過去三年來，第10次過境美國，而紐約在她心中一直佔有一個特別的位置，是她初體驗美國民主的地方，也是讓她展開以公共服務為人生志業的地方。相信與會的國會議員對公共服務的志業也都不陌生。多年來，大家為了提升台美關係不遺餘力，並為兩國永續的夥伴關係打造更堅實的法律基礎。

她說，與會議員在《台灣關係法》起草人於40年前所奠定的基礎上，通過多項重要法案及決議，為台美關係樹立了許多新的里程碑。美國眾議院今年稍早通過《台灣保證法》，以及去年通過《台灣旅行法》，美國聯邦眾議院外交委員會安格爾主席、及麥考首席議員的領導至關重要，「兩位也因支持台灣國際參與的決議案，在台灣大受歡迎」。

她也提及，美國政府在幾天前剛通過另一項20億美元的對臺軍售案，她除感謝大家對台灣安全的強勁支持，讓我們共同攜手實現自由開放印太地區的願景。也要代表q灣人民及政府，感謝大家始終不渝的堅定支持。

蔡英文認為，台美關係已經達到幾十年來最好的狀態，期待能與各位議員更緊密地合作，加強台美間的夥伴關係，共同展望更美好的未來。最後，她也與現場貴賓共同舉杯，祝賀彼此享有自由、民主和歷久彌新的友誼。

今晚與會議員包括美聯邦參議院台灣連線共同主席孟南德茲、聯邦眾議院外交委員會主席安格爾、共和黨首席議員麥考、「亞太小組」共和黨首席議員游賀、聯邦眾議員夏波，我國家安全會議秘書長李大維、外交部長吳釗燮、駐美國代表處大使高碩泰等也出席這場酒會。

(工商 )