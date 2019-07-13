根據美國運彩公司「caesars」在13日公布的新球季各隊奪冠賠率，最近積極補強的湖人，獲得1賠4.5的奪冠賠率，重新回到排名第1位置，至於剛從雷霆那邊換來韋斯布魯克的火箭，也以1賠8.5升到第4，看來外界也很看好！

最新出爐的新球季各隊奪冠賠率前10強依序如下：湖人1賠4.5、快艇1賠5、公鹿1賠5.5、火箭1賠8.5、七六人1賠9、爵士1賠15、勇士1賠15、籃網1賠21、金塊1賠21，塞爾提克與拓荒者同以1賠26並列第10的位置。

原本湖人搶到「一眉哥」安東尼戴維斯跟「小皇帝」詹姆斯聯手，隨即攻占奪冠賠率第1，卻因里歐納德跟保羅喬治攜手跳槽快艇，一度被快艇取代第1位置，但隨著湖人陸續補進丹尼格林、考辛斯、布雷德利等人後重新回升第1。

先前排在第6的火箭，則因跟雷霆換來韋斯布魯克，將和哈登組成超強年度MVP後場，也讓火箭下季奪冠賠率升到第4。至於排在下季奪冠賠率墊底的球隊，分別是騎士、灰熊、太陽與黃蜂等進入重建期間的爛隊，這倒是並不意外。

(中時電子報)