台中榮總舉辦「好呷俱樂部」食道癌病友會，70多位病友及其家屬一起出席，也彼此加油打氣。（馮惠宜攝）

34歲林先生14歲開始抽菸，後來18歲工作後就開始吃檳榔和喝酒，最嚴重時酒當水喝，還要抽兩包菸，以及兩包檳榔，光是這些花費一天就要上千？。直到去年11月出現吃肉會胸痛，在妻子催促下經胃鏡檢查發食道癌，確診當天立即戒掉這些習慣，13日台中榮總舉辦「好呷俱樂部」食道癌病友會，他現身說法，呼籲病友，遇到癌症就是接受和面對。

林先生是貼磁磚師父去年11月因耳朵痛、肩膀酸、胸口痛、喉嚨卡卡及吞嚥疼痛等不適，誤以為感冒至耳鼻喉科診所就醫2-3次，耳鼻喉科內視鏡檢查為正常，規律服用止痛藥後喉嚨疼痛情形有改善，但未服藥物時其症狀又開始，剛好當時熱門新聞為知名藝人及名人二位皆因食道癌過世，林妻驚覺疾病可怕性，才請先生至地區醫院行胃鏡檢查，切片報告確診為食道癌，就轉至台中榮總胸腔外科就醫治療。

林妻表示，當時她即將臨盆，一想到先生、3歲小孩與即將出生的小孩就淚流滿面，經過上網搜尋此疾病相關資訊才開始勇於面對，13日林男也帶著妻兒一起出席記者會，回顧以前「匪類」的香、檳、酒歲月，現在他會願同輩

或後進，這些還是少碰為妙。

台中榮總胸腔外科醫師林志鴻指出，食道癌發生率在台灣地區每年約有2000多名新病例發生，提醒民眾疾病早期診斷早期治療、勿信偏方、戒除香煙、檳榔及酒等危險因子重要性。

(中時 )