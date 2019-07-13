德國權威智庫基爾世界經濟研究所（Kiel Institue for the World Economy）的一份工作報告指出，世界其他國家欠大陸的債務在2000年到2017年間激增10倍，從不足5000億美元到超過5兆美元。大陸海外貸款規模過去十年來增長迅速，其中向發展中國家的貸款半數「隱藏」，對債務國金融穩定構成很大風險。

美國之音報導，報告考察了1949年到2017年間大陸官方向152個國家提供的近2000筆貸款和近3000筆贈款，由基爾研究所兩名研究員和哈佛大學教授、債務問題專家卡門•萊因哈特撰寫。

報告稱，50個向大陸借款的發展中國家，他們的債務水準從2005年不到GDP的1％，激增到2017年的超過15％。大陸給這些國家的貸款半數是隱藏，沒有公開記錄或報告給國際貨幣基金、世界銀行等國際組織。這些隱藏債務問題在委內瑞拉、伊朗和辛巴威等國尤其嚴重。

報告認為，大陸資金支援的許多專案對接收國來說有所裨益，但是如果準確的債務資料不可知，將難以評估這些國家的債務可持續性和發生危機的可能性，對這些國家和國際金融市場構成風險。

報告還說，大陸向這些國家的借款也與世銀等國際組織不同，進一步加大了解決這些國家債務問題的挑戰。如大陸海外貸款幾乎都是政府主導，而且貸款利率通常不是低於市場利率，貸款期限也相對較短。此外，大路通常要求借款國以石油出口等作為抵押來償還貸款。

美國副總統彭斯和國務卿蓬佩奧在不同場合，多次指責北京的貸款專案，尤其「一帶一路」項目，缺乏透明度，讓一些國家陷入債務陷阱。但大陸皆予以否認。而今年早前的一帶一路國際合作高峰論壇上，大陸國家主席習近平表示，將提高一帶一路專案的透明度。

(中時 )