連日低壓帶襲捲大陸南方省市，大陸水利部今天（7月13日）早上表示，由於受上游幹流及鄱陽湖水系來水影響，長江水量暴增，今天早上5點，長江中游幹流九江水文站水位漲至20公尺，已達到警戒水位，宣布長江1號洪水已在長江中、下游正式形成，且水位上升快速，到了早上10點，九江水位已上升至20.06公尺。

有鑑於長江幹流城陵磯段的水位可能超過警戒線，長江水利委員會應湖南省請求，統籌考慮上下游防洪形勢，調度三峽水庫從7月12日起逐漸減小水庫流量，減輕洞庭湖區和長江中下游幹流防洪壓力。

(旺報 )