長江上游連日大雨 陸宣布1號洪水形成 13:162019/07/13 旺報 廖慧娟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 連日低壓帶襲捲大陸南方省市，大陸水利部今天（7月13日）早上表示，由於受上游幹流及鄱陽湖水系來水影響，長江水量暴增，今天早上5點，長江中游幹流九江水文站水位漲至20公尺，已達到警戒水位，宣布長江1號洪水已在長江中、下游正式形成，且水位上升快速，到了早上10點，九江水位已上升至20.06公尺。 有鑑於長江幹流城陵磯段的水位可能超過警戒線，長江水利委員會應湖南省請求，統籌考慮上下游防洪形勢，調度三峽水庫從7月12日起逐漸減小水庫流量，減輕洞庭湖區和長江中下游幹流防洪壓力。 (旺報 ) #長江 #水位 #大陸 #水庫 #7月 也許您會感興趣 推薦閱讀 曾文水庫消暑遊 私房祕境溯溪划SUP立槳 18:322019/07/09 旅遊 《商情》供應過剩疑慮，周二紐約期棉跌近3.4％ 10:002019/07/10 財經 準公共幼兒園8月1日全國實施 1033園加入 17:072019/07/11 生活 《期貨》7月台指期及電子期齊開低，金融期開高翻黑 09:092019/07/12 財經 《商情》周四芝加哥小麥期貨強漲4.8％ 10:512019/07/12 財經 嘉義城隍廟中元祭 中元普渡科儀申請無形文化資產 14:592019/07/12 生活 受日韓關係惡化影響 韓赴日包機暫停飛 15:202019/07/12 財經 《電子零件》博大26日除權息，謹慎看Q3業績 16:312019/07/12 財經 撼訊股票7/15起預收款券 19:162019/07/12 財經 青春好時光 永和仲夏夜之夢流行樂曲演唱會13日登場 21:362019/07/12 生活 兩岸熱門新聞 長江上游連日大雨 陸宣布1號洪水形成 - 兩岸 - 旺報 富士康、三星去留 陸迂迴喊話 - 焦點新聞 - 旺報 貿易戰助力 陸老品牌大爆發 - 焦點新聞 - 旺報 陸向發展中國家貸款 增長迅速 - 兩岸 - 中時 華為2大威脅 美擬官民合力超越其5G技術 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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