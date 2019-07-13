創立於1737年的域峰錶（Favre-Leuba）品牌歷史悠久，製錶工藝卓越，是瑞士知名品牌。近期推出最新力作Raider Bivouac 9000腕錶，是目前市面上唯一可測量海拔高度至9,000米的登山機械錶，為喜愛挑戰極限的消費者，帶來全新視野的賞錶樂趣。

總代理瑞博品公司總經理邱俍華表示，Raider Bivouac 9000是極致工藝的表現，整體設計很能展現個人風格。

總代理瑞博品公司總經理邱俍華表示，域峰最新登山錶款Raider Bivouac 9000是創新科技，整合實用機械腕錶的經典延續之作，世界第一高峰聖母峰海拔高度達8,848公尺，此款機械錶特殊設計最高可測達9,000公尺，完勝地表最高山脈。錶面有日期顯示，計時功能，手動上鍊機芯設計，動力儲存可達65小時，最外錶圈可左右雙向轉動，無論是高度或氣壓等，可依實況挑戰不同需求自行調整，不僅具有高度功能性，錶殼採用鈦金屬材質，具有質輕、耐磨且低敏感的特性，錶徑48毫米，厚度18.7毫米，搭配羚羊皮質鐵灰色錶帶，整體造型搭配也能展現個人風格。

即日起至7月底購買此錶款，原廠將招待瑞士登山之旅。

即日起至7月31日，只要購買Raider Bivouac 9000錶款，就可參加由品牌招待的瑞士策馬特（Zermatt）登山健行之旅，將瑞士自然美景盡收眼底！時間安排在9月19日至20日兩天一夜，全程將由美國登山家Adrian Ballinger與瑞士品牌大使Nicolas Hojac帶領陪同，與全球同好來場另類錶聚。

除此之外，台灣總代理瑞博品公司特別再額外加碼，第一重加送蘇黎世來回機票與第一晚住宿，第二重若加購域峰錶市價75000元以上的錶款，即可享第2位錶迷同行，就是要給台灣民眾超值享受。

可自行選擇登山難度，將美景盡收眼底的同時，與同好享受錶款變化之樂

活動機會難得，有興趣的民眾趕緊把握。更多相關細節，可上域峰台灣臉書粉絲專頁：

全台經銷商：

台北：金生儀鐘錶博愛店、亨得利鐘錶、益莊鐘錶、伯恩鐘錶、群豐鐘錶

新竹：光明堂鐘錶

台中：時美齋鐘錶、中友百貨精光堂時計、寶島鐘錶名店、台中名店

台南：寶島鐘錶名店、台南中正

高雄：寶島鐘錶名店、高雄五福

(中時電子報)