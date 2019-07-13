林智堅化身DJ，與漁民一起隨音樂搖擺，宣傳夏日海港音樂祭。（徐養齡翻攝）

拍片現場。（徐養齡翻攝）

夏日海港音樂祭13日起在基隆、桃園、新竹市接續開唱，三地首長林右昌、鄭文燦、林智堅不約而同在臉書放上宣傳影片，林智堅更化身油頭DJ，在新竹漁港與漁民一起隨音樂搖擺，喊出「恁，叨一港？」歡迎民眾到新竹享受這場夏季音樂盛事。

宣傳影片中，鄭文燦拿起吉他刷扣、林右昌背bass尬節奏，林智堅則是頂著招牌油頭，在漁船上刷碟扮起超潮DJ，粉絲好奇問「3帥要組團了嗎？」影片尾聲，3人皆喊出「恁，叨一港？」邀請民眾趁著暑假期間，到3個城市來個「漁港大評比」，感受音樂與海洋的魅力。

林智堅為了宣傳此次音樂祭，特別脫下西裝，換上白襯衫、牛仔褲，戴上耳機，以DJ造型亮相，在漁船上帶領漁民伯伯們一起隨音樂搖擺，展現「反差萌」，讓粉絲們看了眼睛為之一亮。

夏日音樂祭首場13日在基隆開唱，接著27、28日在桃園竹圍遊艇碼頭接續演出，壓軸場在9月7日新竹漁港，將帶來搖滾樂團表演、打卡送啤酒、夏日海港市集等活動；8月24日、25日則將舉辦國際風箏節，邀請民眾一起欣賞萬箏齊飛再現新竹漁港的壯麗景觀。

(中時 )