台南市環保局配合暑期青春專案，舉辦環境教育夏令營，舉辦兩天一夜夜宿南瀛天文館，活動搭上台灣6月射福衛七號興起的太空熱潮，40個名額在兩天內迅速額滿，13日營隊結束，學童透過天文望遠鏡了解太空的奧秘。

台南市環保局暑期舉辦3梯次的環境教育夏令營，前兩梯次分別與水資源環境、文化保存有關，最後一梯限定國小5、6年級學童，以兩天一夜的時間夜宿南瀛天文館，讓學童透過高倍數的望遠鏡，看星海、看月亮，搭上宇宙列車體驗天體之美。

這場天文環境夏令營，給學童實際操作及體驗的機會，安排5項課程，加深學童對太空天文的認識。台灣6月剛在美國成功發射福衛七號，掀起一波太空熱潮，參與同學覺得台灣有能力發射衛星上太空是件很酷的事。

台南市環保局今年首次舉辦環境教育夏令營，天文教育梯次名額僅40人，報名來了208人，兩三天就額滿。

夏令營學生表示，這場夏令營獲得許多太空知識，是學校學不到的課程，夜宿天文館內更是新鮮的體驗。

台南市環保局長林淵淙表示，戶外體驗是學生最喜愛的環境教育方式，今年夏令營活動報名者很踴躍，未來將陸續規畫惜食教育、環境教育繪本推廣等活動。

(中時 )