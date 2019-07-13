媒體報導蛋價跌到每台斤20.5元，不到年初的一半。農委會今（13）日表示，今年2、3月農曆春節前後，因產量減少及需求增加，雞蛋價格幾波上漲，消費者大感吃不消。如今雞蛋生產已恢復正常，產量充足，且適逢暑假，學校團膳消費減少，以致蛋價回跌，屬於季節性調整。

農委會解釋，農曆春節期間雞蛋因產地生產不順利，供應短缺，加上消費需求增加，雖適時調度加工原料蛋，供應大台北地區消費需求，惟產地蛋價仍一度上漲至每台斤36.5元。目前國內整體雞蛋生產已恢復正常，產量充足無虞，雞蛋產地價格回穩至20.5一台斤，堪稱物美價廉。

農委會說，雞蛋雖是國人日常生活之必需品，不過隨著季節變換，消費需求也呈現淡、旺季的差別。目前因天氣炎熱，適逢暑假期間，學校團膳消費量減少，雞蛋每日產量約11萬箱（每箱200顆），略高於消費每日10萬8千箱的需求量，產地價格維持每台斤20.5元的低檔，正是民眾消費雞蛋的大好時機。

農委會強調，即將到來的農曆7月民間有普渡、拜拜的需求，將是另一波消費高峰，銷售通路儲備雞蛋的需求逐漸增加，預計雞蛋產地價格將逐步回升。

農委會建議消費者趁早購買具在地新鮮、價格便宜，又可溯源的國產雞蛋。因目前的雞蛋稱得上物美價廉，且具有在地新鮮的優勢，國人可調整消費需求，優先選購國產蛋品，支持國產雞蛋產業。

(中時 )