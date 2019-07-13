台中市長盧秀燕與高雄市長韓國瑜，前不久分別穿上「青蛙裝」親自視察雨水下水道清疏成果和淤塞情形。前總統陳水扁在新勇哥物語稱讚，肯定韓、盧厲行「走動管理」的具體實踐，「值得嘉許」。

陳水扁指出，在防汛期前，市長能夠想到那些看不到的地下工程，平常是否有做好，不要等到大雨來襲淹大水，再將水患禍首推給天公伯不幫忙，光是這點就值得嘉許。

陳水扁說，韓國瑜、盧秀燕穿青蛙裝，雖然不是第一個，阿扁才是首位當「忍者龜」的市長。陳肯定韓、盧二位市長厲行「走動管理」的具體實踐。

陳水扁指出，「走動管理」與「目標管理」、「成長管理」、「危機管理」等四大政府管理，是他市長任內所提出，並奉為圭臬。當時他的市政目標，要把信義計畫區打造成台北的曼哈頓-亞太金融特區，就必須興建旗艦建築「台北國際金融大樓」，今天的台北101。看不到的工程比看得到的工程重要，就必須重視雨水下水道的清疏，以及污水下水道的接管與普及。

陳水扁認為，一個都市是否現代化，污水下水道的建設是重大指標。1994年，台北市作為全國首善之區，其接管率也不過23％，其他縣市都是個位數，阿扁立下成長目標，每年4％的成長率，卸任時達到41％。高雄市愛河不再是黑龍江，也是阿扁與市長謝長廷合作，中央捕助地方接管的成果。

陳水扁表示，一般民選縣市首長比較重視看得到的地上工程，可以剪綵更可以題字。他揚棄並破除市長題字文化，不是官大學問大，毛筆字就寫得好，其實都是專人代筆的。他將介壽館正名為總統府，敦請文建會首任主委陳奇祿題字，也沒有署名。

(中時 )