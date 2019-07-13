利菁發文致歉。（圖／翻攝自利菁 Regine臉書）

利菁曝孫協志已讀不回。（圖／翻攝自利菁 Regine臉書）

41歲5566隊長孫協志最近傳出有新戀情，秘戀小他11歲的夏宇童，但第一時間雙方都稱好朋友。昨(12日)凌晨，主持人利菁在臉書道賀並分享「童志戀」交往證據，透露兩人玩的手遊城堡是綁在一起的，一般只有男女朋友會這樣做，隨後利菁才發現當事人至今未認交往，稍早她在臉書改口，坦言自責到睡不著，隔空喊話要當事人偷偷跟她說真相，若未來結婚她會包大紅包。

利菁先前透露和孫協志、夏宇童等人是手遊的盟友，她原以為兩人公開戀情了，便順勢分享自己早發現孫、夏兩人不單純，在遊戲內的城堡已綁在一起一年多，頗有男友朋友的feel。今利菁改口直說：「要瘋了，我是不是該認錯？經網友提醒，童孫戀，好像是被爆料，而非公開」，令利菁忐忑了一天，「打手遊時全盟無人提及此事，反而靜靜地打！讓我越覺愧疚！」

利菁坦言誤會了，但也提出5點，一是如果兩人不想公開，請繼續交往別因此分手；二是如果她真的誤會了，她會去找李懿、大根算帳；三是如果孫、夏兩人讓她致歉後結婚，「老娘就一毛不包純祝福」；四是希望當事人能跟她說真相，結婚她會改包大紅包；最後開玩笑說若孫協志是和男孟哲在一起她也支持，因為夏宇童被封女版孟哲。

對此，網友則笑說：「菁姊～也有害怕的一天，誤會真的蠻可怕的」，利菁說：「對好朋友 我很俗辣！」，另有網友說：「如一，鞋子一定會真誠公開。因鞋子是男子漢不會躲藏」，利菁則回：「嗯...只是都沒回我....」。

(中時電子報)