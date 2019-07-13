對於美國總統川普來說，今年的世界大賽又值得他花時間看了。奪冠大熱門洛杉磯道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)公開表示，「即使奪冠也絕不會造訪白宮。」羅伯茲屬於抵制川普的那一群人，除了羅伯茲有黑人血統，川普還在去年世界大賽奚落過他。看來川普要期望洋基10月出來打敗道奇了。

羅伯茲恨恨地說：「一整年只去1次華盛頓就夠了，而且那全是為了跟國民隊比賽。」道奇輸掉世界大賽G4時，川普批評羅伯茲的換投決定：「道奇教練犯了大錯誤，撤換掉手感正順的先發投手，搞砸4分領先。」關鍵時刻失手，這其實是他們的老毛病了。

道奇是今年最先達陣60勝的球隊，有機會連續第7年拿到國聯西區冠軍，並且連續第3年挑戰世界大賽。道奇自1988年之後就沒有拿過世界大賽冠軍，他們其實很強，問題他們總是在決勝時刻落漆，包括剛結束的全明星賽。

國聯先發是道奇柳賢振，第2局換上左投柯蕭(Clayton Kershaw)立刻就被打1分，後來伯勒(Walker Buehler)又失掉另1分，道奇投手群總計被打兩分，以3比4輸球。柯蕭吞下敗投，明星賽生涯0勝2負。

《美聯社》作家感嘆：「每當全國轉播的鏡頭轉向道奇，他們就會變得黯淡無光，唯一欣慰的是這場比賽不算數。」今年道奇隊會不會又讓大家失望呢？

去年道奇在明星賽後被洛磯一路猛追，每場都打得很辛苦，最後還是被追平了，只好加賽「第163場」，好不容易才趕走洛磯。羅伯茲說：「天天都打生死戰非常累人，還好我們今年表現好，有時間讓球員輪休。」今日是明星賽之後首戰，也是本季首次有機會向紅襪報仇，結果紅襪以8-1打敗道奇。

(中時電子報)