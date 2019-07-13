全台目前約有268家獨立型居家護理機構，其中執業的護理人員僅佔不到1％，無法滿足社區照護需求。衛福部日前公告「居家護理機構設立補助計畫」 ，依照居家護理所的服務模式、教育訓練、設施設備需求提供補助，盼提升照護量能，同時避免護理人力流失。

我國護理人員執業場合以醫院居多，佔比約7成。根據統計，每5年就有10％護理人員從醫院離職，其中多為經驗豐富的資深前輩。衛福部照護司司長蔡淑鳳表示，多數護理人員缺乏社區經驗，離職後就不再從事護理工作，影響社區照護的供給。

「居家護理機構設立補助計畫」以癌末、糖尿病、失智症照護為優先，補助最高50萬元的個案加值服務費。蔡淑鳳表示，前者是國人最棘手的問題，其中癌症是國人死因之首，糖尿病為全球疾病負荷之首，失智症則是快速增加負荷的疾病。這些病友多待在家中，需仰賴走動式的社區服務。

除了個案加值服務的補助，在教育訓練方面，一般居家護理所可申請上限50萬元的補助，原鄉、離島居家護理所上限則是70萬元；若為新設立的居家護理所，可申請最高25萬元的開辦設備費，如設於原鄉、離島，則最高可申請50萬元的開辦設備費。

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳表示，自己的媽媽有糖尿病、失智症，居家護理需求大，相當認可照護司的計畫。許多護理人員尚未了解社區照護，透過補助計畫可減輕居護所經營壓力、增加護理人員投身社區的信心，但仍需積極推廣。

「居家護理機構設立補助計畫」為期3年，今年預計補助42家護理所，若達優良績效，申請者可延續申請第2、第3年的補助，截止申請日為8月30日。

(中時 )