湯男家屬PO文提醒民眾注意。（巫靜婷翻攝）

湯男家屬PO出醫院就醫診斷書說明。（巫靜婷翻攝）

湯男家屬PO出醫院就醫診斷書說明。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣湯姓民眾在地方臉書社團PO文指出，自己的父親11日凌晨從西湖前往苗栗市區途中，先遭1名男子騎車追趕飆罵，湯父繞路試圖甩掉對方，不料男子緊緊跟隨，直到湯父返家下車後，旋即遭男子持刀械砍傷，湯父左手被砍一半，骨頭、韌帶、肌肉組織全被砍斷，傷勢嚴重目前仍在醫院手術中。

湯姓民眾描述，父親平時並無與人結怨，也沒有聽說有發生什麼糾紛，11日凌晨下班途中卻遭1名男子尾隨並持刀砍傷，幸好當時父親已在住家樓下，立即拿雨傘抵抗、大喊求救，直到伯父下樓及時發現，但父親倒臥車旁，左手已被砍斷一半，警方鎖定嫌疑人偵辦中。

湯男家屬13日受訪表示，湯男當時騎機車行經苗栗1家教養院外，行兇男子也騎機車卻沒有發動，直接從斜坡滑行而下，因為湯男上午有事趕著回家補眠，男子見湯男騎車從旁經過，大聲幹譙「騎這麼快幹嘛？」隨後發動車子尾隨。

家屬指出，湯男繞路一圈仍無法甩掉男子，就在住家樓下的轎車旁遭砍，家屬聽到吵架聲出來察看，才發現湯男倒在車旁，左手遭砍2刀，手背筋都斷了，手腕骨頭也斷裂僅有皮肉相連，湯男則向家屬表示，看到對方有拿東西尾隨，沒想到那是刀子。

隨機砍人案驚動苗栗鄉親，民眾紛紛留言擔心自己成為下一個受害者，苗栗警分局表示，受理報案後已漏夜調閱道路監視器錄影查緝犯嫌，目前已掌握犯罪嫌疑人並積極偵辦中。目前犯罪嫌疑人尚未到案，行兇動機有待進一步調查釐清。

(中時 )