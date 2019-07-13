氣象局表示，太平洋高壓增強，明（14）日至下周二各地多雲到晴，氣溫偏高，水氣較少，風向仍以西南風為主，中南部降雨主要在沿海地區，以清晨至上午為主，午後各地山區仍有局部短暫雷陣雨。14、15日東部（縱谷）及東南部地區有焚風，須注意高溫特報。

下周三至下周五東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。溫度方面，未來一周沒下雨時高溫悶熱，各地大約在攝氏32至36度左右，花東縱谷、台東南側及大台北容易出現36度以上高溫，紫外線指數偏高，須注意防曬並補充水分。

不過氣象局也指出，下周在菲律賓東方海面，熱帶系統發展的機率提高，可能會在後半周產生影響。

氣象專家吳德榮則在個人專欄表示，今日至下周一天氣晴朗、近午酷熱；西南季風逐日減弱，輸送的水氣減少。午後仍有局部短暫陣雨或雷雨，大部分侷限在山區，西南部清晨的局部短暫降雨一天比一天減少。

據最新氣象模式模擬顯示，下周二、下周三受到太平洋高壓增強影響，天氣穩定、晴朗炎熱，午後對流不明顯。下周四東半部及南部有局部雨，不過還得視熱帶系統的發展與動向再逐步修正。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心及美國模式，模擬下周三（17日）20時的地面圖顯示，熱帶系統雖都大致在巴士海峽，但模擬的強度及位置差異不小。也有其他模式如加拿大、日本模擬熱帶系統在台灣東側北上。目前還有很大的不確定性，要到下周一才會比較明朗。

(中時 )