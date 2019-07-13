殺害女友母親 兇嫌在楠梓落網 13:322019/07/13 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄大社果菜巿場後方停車場13日上午8時許發生凶殺案，46歲王姓婦人挨刀身亡。（林瑞益翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 13日上午在高雄市大社區金龍市場殺害王姓婦人，之後帶著王姓婦人的女兒逃逸的男子，今天中午在楠梓落網。警方還要偵訊，釐清殺人動機。王姓婦人因為反對女兒與這名男子交往，因此遭到殺害。送醫不治。 大社命案！女遭追殺刺死畫面曝光 (旺報 ) #婦人 #楠梓 #落網 #女兒 #男子 也許您會感興趣 推薦閱讀 75歲秦沛驚傳中風住院 女兒回應了 15:332019/07/09 娛樂 大媽用環保吸管喝飲料 下秒滑倒結局超慘 17:452019/07/09 生活 開雙B搶飯糰攤 婦泣：辛苦錢全沒了 18:062019/07/09 社會 大雨直直落 楠梓區路樹倒塌無人傷 21:562019/07/09 社會 5旬婦突「鬼剃頭」 針灸長新髮 14:482019/07/10 生活 記錯好糗 員警助婦人尋回機車 20:302019/07/10 社會 疑借錢不成 男摩鐵勒斃女友盜領10多萬 21:042019/07/10 社會 截肢男約女夜店 朋友幫忙撿屍背上摩鐵性侵 16:572019/07/11 社會 失智婦人疑中暑 八德警助回家 14:012019/07/12 社會 阿嬤閘道口險象環生 台中暖警送返家 18:482019/07/12 社會 社會熱門新聞 「3女伴1男」吸留學生！網罵：慰安婦制 - 社會 殺害女友母親 兇嫌在楠梓落網 - 社會 - 旺報 殺害女友母親 兇嫌被捕時態度冷靜 - 社會 - 旺報 疑阻女兒交往 女遭追殺刺死畫面曝光 - 社會 芒果黑了 他切掉黑點照吃吃完送醫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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