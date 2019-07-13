13日上午在高雄市大社區金龍市場殺害王姓婦人，之後帶著王姓婦人的女兒逃逸的男子，今天中午在楠梓落網。警方還要偵訊，釐清殺人動機。王姓婦人因為反對女兒與這名男子交往，因此遭到殺害。送醫不治。

(旺報 )