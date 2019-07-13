楊男在博愛路入口安檢門，被發現持有開山刀。（鴻偉翻攝）

20歲楊姓男子10日上午前往北檢，經過安檢門時，被發現包包內有1把30公分長的開山刀，楊聲稱是前一天露營後一直放在包包內，暫時交給法警託管，但事後卻失聯未取回，警方11日傳喚楊到案說明，對方表示因事忙忘了，被依違反社會秩序維護法函辦。

據了解，楊男當天是要到北檢找尋開庭的友人，從博愛路入口進入北檢，將包包放在X光機受測，法警當場發現裡面有1把開山刀，隨即制止楊男行動，並質問為何攜帶危險物品。

楊聲稱9日和友人去露營，結束後就將刀子放在包包內，早上急著來找朋友沒有取下，在與法警溝通後留下資料，說好將刀子交付保管，等他與友人處理完事情再領回。

但北檢一直等到下午，均未發現楊男現身，因此通報轄區中正一警方前來處理，由於楊的簽字潦草，檢警一度研判是假資料，懷疑楊另有所圖，透過監視器循線追查，晚間才查出楊的身份及地址，並通知他前來說明。

楊後來前往派出所，表示因為忙著處理事情，後來忘記把刀子領回，一開始是忘記拿出來，後來是忘記領回去，楊的種種說法令檢警頗為懷疑，偵訊後依違反社會秩序維護法將他函辦、裁罰。

(中時 )