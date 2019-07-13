青少年球員們組隊比賽。（徐養齡翻攝）

暑假到了，新竹市警察局與市府衛生局、竹市學生校外生活輔導會舉辦「波麗士盃3對3籃球PK賽」，邀請SLB富邦勇士、台灣銀行及金門酒廠籃球隊洪志善、李盈鋒、吳祐任、林任鴻、呂冠霆及王泰傑等多位球員，與參賽同學進行籃球熱身遊戲及示範表演，吸引大批青少年參加，場面熱烈。

市警局表示，本次比賽分成國中、高中組等4組，報名參加隊伍計有110隊330人，邀請中華大學競技啦啦隊帶來國際級水準的開場表演，新竹市副市長沈慧虹與警察局、衛生局、校外會代表及與會來賓，共同引領參賽青少年及家長向菸毒說不。

衛生局表示，吸菸及藥物濫用多半是因為無法拒絕同儕誘惑而發生，家長應鼓勵孩子們交友、識友並作自己的主人，從事正當的休閒活動。

新竹市警察局局長鄧學鑫表示，青少年暑假期間偕同好友報名籃球賽，除了聯絡感情同時也能強健體魄，擁有健康身心，是非常好的暑假活動規劃，值得鼓勵與學習，而這也是警察局多年以來辦理波麗士盃3對3籃球PK賽的活動宗旨。

警察局表示，暑假開始了，新竹市警察局將致力於舉辦各項健康休閒活動，歡迎家長鼓勵或陪同孩子參與，讓青少年朋友遠離毒品、幫派、暴力、援交、詐騙及危險駕車，過一個快樂而有意義的暑假。

主辦單位另於現場及網路直播預防犯罪有獎徴答，答對即可獲得球星親筆簽名球，現場學生及網路粉絲踴躍答題，展現市警局暑期保護青少年，預防犯罪宣導的目標。

(中時 )