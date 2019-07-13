味全龍在新人選秀會選進32名新秀，目前正在談約階段，除了10月底會和古巴隊進行交流賽之外，為了想參加11月的冬盟勢必還要補強不少戰力，領隊吳德威表示會持續尋找外籍洋將，不需要索沙這類型的頂尖球員，反而希望有像知念廣彌這類「追夢型」選手加入，和年輕球員一起成長。

吳德威表示網羅的目標是像知念的「追夢型」選手，而不是像索沙這樣的頂尖等級的洋將，僅來台短短幾個月就往韓職發展，目前不適合也不需要。反而想透過張泰山和川崎的人脈，找一些例如在獨立聯盟的球員，需要舞台的選手來加入味全龍，一起和年輕球員成長，不過目前暫時沒有聯絡知念。

吳德威也提到，憑著川崎宗則本人的名氣和經驗，在日本當教練是一定沒問題的，不過川崎卻願意來台，主要也是他還想當球員，當然如果年底與川崎的合約到期，也不排除續約，甚至不排除2021年時能和球隊一起前往一軍舞台一展身手，而川崎來台也是追夢的一種過程，很適合在龍隊起步、一同成茁壯。

(中時電子報)