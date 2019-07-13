【現場直擊】韓國瑜 出席 遷台歷史記憶-兩岸四城巡展#中視新聞LIVE直播

《我家的兩岸故事——遷臺歷史記憶兩岸四城巡展》於高雄首展，高雄市長韓國瑜11日出席開幕致詞，透過自身故事，闡發對台灣五大多元文化共榮的驕傲。並強調，「新住民文化」是當今台灣潛在卻影響強大的新文化，亦是繼鄭成功、施琅、蔣介石以來，新一波人口結構改變；台灣文化交織於，每個台灣人的天空與心中，並對文化工作者致謝。網友感動大喊，聽得自己熱淚盈眶！

韓國瑜表示：「參加這場活動，心理面感觸特別多；關心則亂，因為自己是這樣一個成長背景，所以感觸特別的多。在1949年大江大海的歲月裡，每一個人、每一個家庭、每一個家族，都有自己的故事。大家看過龍應台女士的這本書，就一定會有共鳴。其實，這個影響，對每一個個體，對每一個外省眷村的子弟來說，都在心底種一個苗，然後慢慢的蓬勃發展、慢慢的孕育，有不同的變化。」

接著，韓國瑜表示自己是18歲，在媽媽500塊錢資助下，來到鳳山讀陸軍官校，脫掉一身便服、換上軍服，從此開啟軍旅生涯，這是他的故事。同樣的，眷村裡多采多姿的故事很多，有悲歡離合，眷村文化也孕育成整個台灣文化中，多元而醇厚的文化底蘊，這是很了不起的。

不僅如此，韓國瑜指出，今日台灣大概有五種文化交織著人們生活，第一個就是閩南文化，第二個就是客家文化，第三個是原住民文化，第四個是眷村及外省文化，還有一個，默默的、潛在的、將會產生很大的影響的，就是新住民文化；這五種文化交錯編織著我們的天空，與我們的心中。根據調查，現在台灣七個小孩，就有一個是外配生的，約佔15%，這是自鄭成功、施琅、蔣介石總統帶來的人口結構改變以來，再一波重大改變。

韓國瑜語重心長嘆，也正因此，再回頭看這場活動所推動的「兩岸故事」，我們更要為擁有如此豐富多元文化而自豪。所有願保留文物、資料的人，實在非常可貴又了不起！當我們的子孫來看，會更感動，也更有意義；也特向為保留文化而努力的人致謝。

演講片段一出，網友紛紛回應：「看了非常的感動，我都哭了，謝謝主辦人，帶給大家感人的回憶，還有韓國瑜市長真的很棒，希望能成功當選總統，加油！」「韓國瑜就是正氣發散」、「真的要去現場才能體會感動」、「聽久了你會默默喜歡上韓，至少很難討厭他」、「本身原本對韓無感，到宣布五點後有點反感，可是昨天看到一段韓國瑜參加一個活動的演講，實在為他的演說功力感到很佩服……想像一下，我們爸媽年代的人聽到這段演講的感受嗎？這可能就是，義無反顧韓粉的來源吧」。

(中時電子報)